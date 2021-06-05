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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor

05 Haziran 2021 19:40

Meteoroloji, yarından itibaren yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Yağışların hafta boyunca sürmesi beklenirken, İstanbul'da pazartesi ve salı günleri için sağanak yağış uyarısı verildi. Ankara'da salı günü başlayacak yağışlar ise cumartesi gününe kadar sürecek.

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