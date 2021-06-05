Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Haziran - 12 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu haritasını paylaştı.

Yurdun genelinde hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin verilerine göre; ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Toroslar çevresi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevreleri sağanak ve gök görültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul'da yağışlar yarın başlıyor

Bugün güneşli havanın etkili olduğu İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların salı gününe kadar devam etmesi beklenirken, hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da yağmurlu hava

Ankara'da salı günü etkili olacak sağanak yağışların 12 Haziran Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yetkililer vatandaşları yağışlı havalara karşı uyardı.

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık düşüyor

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede, "Hava sıcaklıkları pazar günü kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek, hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek" ifadelerine yer verildi.

Doğu Anadolu'da şiddetli rüzgar

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Öte yandan yetkililer yaptıkları açıklamlar ile vatandaşları oluşabilecek olmusuz durumlara karşı uyardı ve dikkatli olmalarını istedi.