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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

31 Aralık 2020 22:30

Yeni yılın ilk gününde Marmara, Ege, Akdeniz ve bazı ilçelerde sağanak bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

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