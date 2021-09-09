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Meteoroloji'den Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı

09 Eylül 2021 16:36

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri arasında, yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı bildirilerek vatandaşlar uyarıldı. 

Fırtınanın bugün saat 17.00'den, yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bodrum-Kumluca arasında halen kuzey ve batı yönlerden 4 ile 6 kuvvetinde esen rüzgarın ilerleyen saatlerde hızını artırarak Kaş-Kumluca arasında yine kuzey ve batı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."

TIKLAYIN - Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı!

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