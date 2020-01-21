Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın; Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C , 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C , 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C , 5°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C , 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 0°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C , 9°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C , 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C , 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C , 4°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney kesimlerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri)sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C , 3°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 0°C

Çok bulutlu

KONYA °C , 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

SİVAS °C , 1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C , 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

DÜZCE °C , 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C , 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C , 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA °C , 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

SAMSUN °C , 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C , 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

TRABZON °C , 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZİNCAN °C , 1°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C , -5°C

Çok bulutlu

MALATYA °C , 7°C

Çok bulutlu

VAN °C , 0°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C , 10°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C , 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SİİRT °C , 8°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C , 10°C

Çok bulutlu