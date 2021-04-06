Meteoroloji'den Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, 07.04.2021 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar, iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli fırtına (40-60 km/sa , iç ve yükseklerde 60-90 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."