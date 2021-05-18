Meteoroloji'den İstanbullular için uyarı; sağanak yağış var!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan, Marmara ve batı Karadeniz sağanak yağışlı, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.



Hava tahmin raporunu da paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları

İstanbul: 24°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara 29°C: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu



İzmir 30°C: Parçalı ve az bulutlu



Antalya 25°C: Parçalı ve az bulutlu



Zonguldak 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Trabzon 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu



Erzurum 22°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu



Diyarbakır 33°C: Az bulutlu ve açık