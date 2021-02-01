Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Öğle saatlerinde rüzgâr ve yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarıları sonrasında bugün öğlen saatlerinden itibaren rüzgâr ve yağmurun etkili olması bekleniyor. Uyarılara göre yağışlar ve fırtına yurdun batı kesimlerinin tamamında kendini gösterecek.

Yurdun batısında yeni hafta sağanak yağış ve fırtınayla başlıyor, geçtiğimiz haftaya hava sıcaklıkları yükselmiş olsa da yağış ve sert rüzgâr zaman zaman hayatı etkileyecek.

Fırtına Marmara ve Ege’yi etkileyecek

Tahminlere göre Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında güneyden kuvvetli esecek olan rüzgarlar için yayınlanan uyarı şu şekilde; Ege genelinde güney ve güneydoğudan, Marmara’da ise güney ve güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da yağışlar öğlen saatlerinde başlayacak

İstanbul’da öğlen saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve rüzgarın çarşamba gününe kadar kendini göstermeye devam etmesi bekleniyor.