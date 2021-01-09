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Meteoroloji'den İstanbul için "sarı alarm"

09 Ocak 2021 10:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sarı alarm uyarısında bulunulan açıklamada, oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara Bölgesi’nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir’in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Balıkesir’in Edremit ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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