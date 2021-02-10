Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı!

İstanbul için Meteoroloji'den yapılan uyarıda, bu akşam saatlerinde fırtına başlayacağı ve kuvvetinin yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağı belirtildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bu akşam İstanbul'da şiddetli fırtına beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı."