Meteoroloji'den İstanbul açıklaması: Kar yağışı 3 gün boyunca devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma, don olayları ve ulaşımda oluşabilecek aksiliklerle ilgili dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaşım yaptı



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaşım yaptı.

Vali Yerlikaya paylaşımında kar yağışının 3 gün boyunca etkisini sürdüreceğini ifade ederek fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında “Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım. Hava durumunu anlık takip eden Meteoroloji Bölge Müdürümüz Ayşe Gemici ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.