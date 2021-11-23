Meteoroloji'den il il hava durumu raporu: Bugün başlayacak gök gürültülü sağanak yağış, yarın da devam edecek

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre yağışlar yarın da devam edecek. Ülke genelinde etkili olacak yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve Sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre yağışlar yarın da devam edecek. Ülke genelinde etkili olacak yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.