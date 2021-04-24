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Yaşam

Meteoroloji'den iki bölge için toz taşınımı uyarısı

24 Nisan 2021 19:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımına dikkat edilmesi konusunda uyardı.

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