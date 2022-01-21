Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: 51 il için uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden art arda uyarılar geldi. Güneydoğu bölgesiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde beklenen kar yağışlarının, Pazartesi (24.01.2022) sabah saatlerine kadar kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Afyon, Isparta, Uşak

"Bu gece (Cuma ) saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Isparta il geneli ile Uşak'ın doğu ilçelerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli kar (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar(20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İç Anadolu, Doğu Karadeniz

"Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden Pazar (23.01.2022) günü öğle saatlerine kadar İç Anadolu’nun güneydoğusunda (Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ile Yozgat’ın doğusunda) kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sivas çevreleri ile Tokat’ın doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Başta Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerdeki mevcut kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Sarı kodlu uyarı verilen iller:

Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Gümüşhane, Trabzon, Rize Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:

Bartın, Zonguldak, İzmir, Çankırı, Çorum, Amasya, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük.