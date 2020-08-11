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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için şiddetli yağış ve sel uyarısı

11 Ağustos 2020 11:59

Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar Trabzon, Rize ve Artvin'dekileri ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyardı.

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