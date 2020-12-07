Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için birçok şehre sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre ise Antalya için sarı alarm verildi.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ve Artvin'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Yağışların yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin'in iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Küçük çaplı dolu yağışı ve hortum uyarısı

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre Antalya için sarı uyarı yayınlandı. Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilen sarı uyarıda hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu ifade edilerek "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" denildi.