Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporuna göre kar yağışı ülkenin batısından doğusuna geçiş yapıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış olacak.

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak yağış ve yoğun kar yağışı uyarısı

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.