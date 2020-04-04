Meteoroloji’den çok kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nin geneli, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin batısında yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte akşam saatleri itibariyle Çanakkale ve çevresi için de çok şiddetli yağmur uyarısı yapıldı.

Son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu ,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr ve fırtına uyarısı

Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.