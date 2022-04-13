Meteoroloji'den bazı iller için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu, Bolu, Karabük, Ankara çevreleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri de kar yağışlı olacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli lodos etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Bitlis, Siirt çevreleri ile Ankara ve Van'ın kuzey, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Siirt merkezinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklık düşecek

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde azalmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın; Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.