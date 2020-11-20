Meteoroloji'den Akdeniz'e sel, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde yağmur geçişleri beklenirken kuzeydoğudan esen serin rüzgâr akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Diğer yandan Akdeniz'de kuvvetli sağanak etkili olurken, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağmur kendisini gösterecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Ordu, Tokat çevreleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Uşak ve Denizli'nin doğusu, Muğla'nın güney kesimleri ile Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri ve Düzce'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON 10°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu