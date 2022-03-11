Meteoroloji'den açıklama: İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sürecek

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, güney Ege ile Batı Akdeniz dışında tamamı kar ve sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar görülürken diğer bölgeler kar yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi’nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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