Meteoroloji'den 81 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin raporuna göre, yurt genelinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Öte yandan bazı bölgeler için ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ;İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzeyi, Muş, Bingöl ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzeyi, Muş, Bingöl ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.