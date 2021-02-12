Meteoroloji'den 7 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar gününden itibaren içerisinde Karabük’ün de bulunduğu 7 il için ‘zirai don’ uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren bölgemizin Düzce, Zonguldak, Bartın illerinin kıyılarında hafif; bu illerimizin iç kesimlerinde ve Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale illerimizde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.