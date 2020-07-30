T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

30 Temmuz 2020 20:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. Uyarıların başlangıç periyodunun 30 Temmuz saat 18.00, bitiş periyodunun ise 31 Temmuz saat 18.00 olduğu belirtildi.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

MGMMeteoroloji Genel MüdürlüğüMeteorolojiSamsunTrabzonssağanak yağışgök gürültülü sağanak yağışgök gürültülü yağış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24