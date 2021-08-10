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Yaşam

Meteoroloji'den 48 ile sağanak uyarısı

10 Ağustos 2021 23:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu 48 ilde sağanak yağışın etkili olması beklendiğini açıkladı. Öte yandan 5 il için turuncu, bir il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

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