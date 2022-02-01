Meteoroloji'den 4 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Burdur, Isparta ve Konya için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu akşam başlayacak, 3 Şubat günü akşam saatlerine kadar sürecek yağışa karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda, "Batı Akdeniz'de beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 3 Şubat akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.