Meteoroloji'den 14 il için 'sarı kod' uyarısı

Meteoroloji bugün Marmara, İç Anadolu ve Kuzey kıyıları için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sarı kodla uyarılan 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarını düşürecek yağışlı hava dalgası önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak. Özellikle bugün, Marmara , İç Anadolu ve Kuzey kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Bolu, Çorum, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Tokat, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Sel ve su baskınları ile fırtına, hortuma karşı tedbirli olunmalı

Gök gürültülü sağlan yağış beklenen sarı uyarıda şu ifadeler kullanıldı: "Bugün (29.05.2021 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kastamonu, Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."