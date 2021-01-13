Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı

MGM ülkemiz genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını duyurdu.

Su baskını uyarısı

Yağışların İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla’nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli kuvvetli rüzgarlarla birlikte yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Toz fırtınası bekleniyor

İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı. İç Anadolu'nun güneyinde toz fırtınası görülebileceği belirtildi.

Kar beklenen iller

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya’nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşeceği İstanbul’da aralıklı hafif yağmur görülecek.

Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Afyonkarahisar’da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği belirtilirken, İzmir, Denizli ve Manisa’da aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.

İç Anadolu’da çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Ankara’da yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Eskişehir, Konya, Niğde’de aralıklı kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’in çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Bolu ve Kastamonu çevresinde kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Erzurum ve Malatya’da kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren beklenirlen, Kars ve Van’da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek.

Güneydoğu Anadolu’da bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.