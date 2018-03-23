Meteoroloji bugün için uyardı; yağmur değil, çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları geldi. Bu öğle saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer çamur yağışları görülecek.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı azalıyor

Batı bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına ineceği diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, iç ve batı kesimlerde kuvvetli, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Akşam saatlerine kadar Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz aşımı uyarısı

Bu öğle saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalama, yer yer hafif çamur şeklinde yağış) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İzmir

İzmir'de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizledikten sonra yola çıkarken esnaf da vitrinlerini silerek işe başladı.

Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma olduğu gözlemlendi.

Çamurlu yağmur

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan ve "toz taşınması" denilen hava hadisesinin bu sabah İzmir'de de etkili olduğunu bildirdi.

Yetkililer, lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'nin batı kıyılarına taşıdığını belirtti.

İzmir'de bugün ve yarın yağış da beklediklerini bildiren yetkililer, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceğini ifade etti.