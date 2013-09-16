Meteoroloji'den Batı'ya sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla ile Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Çanakkale'nin Ayvacık İlçelerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizin güneybatı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetlenerek, özellikle gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla ile Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde etkili olması (20-50 kg/metrekare) bekleniyor.

Beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın neden olabileceği ani sel, yerel su baskını, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."