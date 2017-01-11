Meteoroloji açıkladı; İstanbul'da kar yağışı bitti mi?

İstanbul'da yaklaşık 5 gündür devam eden soğuk hava ve kar yağışının sona erdiği, sıcaklıkların artmaya başladığı belirtildi. Meteorolojinin tahminine göre bugün gün içinde sıcaklık 5 dereceye kadar yükselecek. Meteorolojiden Trakya için ise öğleden sonra yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Soğuk hava ve kar yağışının sona erdiği İstanbul'da sıcaklıklar artmaya başladı

Bu kapsamda, kentte bugün en düşük 0 derece olması beklenen sıcaklığın ilerleyen saatlerde 5 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Gün boyu parçalı bulutlu olması öngörülen havanın, akşam saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmura dönmesi tahmin ediliyor.