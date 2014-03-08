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Yaşam

Meteoroliji'den yarın için fırtına uyarısı

Meteoroloji, yarın yurdun büyük bölümünde görülecek yağış ve olumsuz hava koşulu için uyarıda bulundu

08 Mart 2014 15:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, yarın yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu (Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri), Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya ve Tokat) ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Doğu Akdeniz'de yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasının beklindiğini açıkladı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
 

Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60 ila 75m/s) fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.
 
Fırtına'nın Marmara'da Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
 

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