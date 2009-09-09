Meteoroji'den 15 il için uyarı

Meteoroloji 15 il için sağanaka yağış ve sel uyarısında bulundu. Yağışla birlikte sıcaklıklar da azalacak.



Türkiye’nin büyük bir bölümünde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışlar; Marmara'nın doğusunda kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı, iç kesimlerinde hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu (İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Kırklareli, Bursa ve Bilecik) ve Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın çevreleri ile gece saatlerinden sonra Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı, iç kesimlerinde hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalırken, rüzgar kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak esecek.



Öte yandan meteoroloji, yağışların Marmara'nın doğusu ve Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile gece saatlerinden sonra Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Sel, Su baskını, Yıldırım düşmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.



Bölgelerde hava



Marmara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Ege: Parçalı çok bulutlu, İç Ege aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



İç Anadolu: Parçalı çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile zamanla bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Doğu Anadolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş ve Iğdır) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.



Güney Doğu Anadolu : Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

