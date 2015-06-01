'Meteor hırsızları' yakalandı

Arjantin'in kuzeyindeki Chaco kentinde bir tonu aşkın meteor çalmakla suçlanan dört kişi gözaltına alındı. Polis yetkilileri otoyolda rutin kontroller sırasında durdurukları bir kamyonun koltuğunun altına gizlenmiş 200'den fazla meteor parçası bulduklarını söyledi.

BBC Türkçe'deki habere göre, olayla ilgili olarak üç Arjantin ve bir Paraguay vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Chaco, göktaşlarıyla ünlü bir kent. Göktaşları koruma altında Kentte "Campo del Cielo" (Cennet Tarlası) adıyla bilinen 1300 kilometrekarelik bir alanda, 4 bin yıl önce düştüğü tahmin edilen bir göktaşının parçaları bulunuyor.

En büyük meteor parçası 1967'de metal dedektörüyle bulunmuştu.37 ton ağırlığındaki El Chaco, dünyada şimdiye kadar bulunan ikinci en büyük meteor taşı. En büyük göktaşı ise Namibya'da ağırlığı 60 ton olan Hoba meteoru.