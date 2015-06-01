T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Meteor hırsızları' yakalandı

Arjantin'de toplam ağırlığı 1 tonu bulan meteor parçasını çalmakla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı

01 Haziran 2015 01:23

Arjantin'in kuzeyindeki Chaco kentinde bir tonu aşkın meteor çalmakla suçlanan dört kişi gözaltına alındı. Polis yetkilileri otoyolda rutin kontroller sırasında durdurukları bir kamyonun koltuğunun altına gizlenmiş 200'den fazla meteor parçası bulduklarını söyledi.

BBC Türkçe'deki habere göre, olayla ilgili olarak üç Arjantin ve bir Paraguay vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Chaco, göktaşlarıyla ünlü bir kent. Göktaşları koruma altında Kentte "Campo del Cielo" (Cennet Tarlası) adıyla bilinen 1300 kilometrekarelik bir alanda, 4 bin yıl önce düştüğü tahmin edilen bir göktaşının parçaları bulunuyor.

En büyük meteor parçası 1967'de metal dedektörüyle bulunmuştu.37 ton ağırlığındaki El Chaco, dünyada şimdiye kadar bulunan ikinci en büyük meteor taşı. En büyük göktaşı ise Namibya'da ağırlığı 60 ton olan Hoba meteoru.

ETİKETLER

meteor hırsızlarıarjantinchaco

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24