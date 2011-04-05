-METEKSAN'DAN İDDİALARA YANIT ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sorularının basıldığı METEKSAN A.Ş. Genel Müdürü Bilal Altın, YGS'deki şifreleme iddialarıyla ilgili olarak, ''Soru kitapçıkları hazırlanırken matbaadaki kapalı dönemde, rastgele sıralardan oluşmuş soru kitapçığı metinleri, rastgele cevaplardan oluşmuş cevap anahtarları oluşturulup, her bir adayla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla dışarıdan birisinin herhangi bir soru kitapçığı numarasını, soru kitapçığının içindeki soruların hangi sırayla geleceğini, cevap anahtarının ne olacağını bilmesi söz konusu değildir''