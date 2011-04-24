-METEKSAN'DAKİ İNCELEME TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - YGS'deki şifre iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, bilirkişi heyetinin METEKSAN'da yaptığı inceleme tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan'ın talimatı doğrultusunda, YGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının basıldığı METEKSAN'da 22 Nisanda incelemelerine başlayan bilirkişi heyeti, yaklaşık 1 milyon 700 bin adayın soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına ilişkin veri tabanı üzerinde inceleme yaparak çalışmalarını tamamladı. Öte yandan soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, sabah saatlerinde matbaaya gelerek bir süre incelemede bulundular.