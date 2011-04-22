T24 LogoT24 Logo
Gündem

METEKSAN'DA İNCELEME ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 13:14

-METEKSAN'DA İNCELEME  ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - YGS'deki şifre iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında soru kitapçıklarının basıldığı METEKSAN'da bilirkişi heyeti inceleme yapıyor.  Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan'ın talimatı doğrultusunda, bilirkişiler YGS soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının basıldığı METEKSAN'a gitti.  Bilirkişiler burada yaklaşık 1 milyon 700 bin adayın soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına ilişkin veri tabanı üzerinde inceleme yapacak. Bilirkişilerin pazar akşamı ya da pazartesi sabahına kadar incelemelerde bulunacakları öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24