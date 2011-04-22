-METEKSAN'DA İNCELEME ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - YGS'deki şifre iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında soru kitapçıklarının basıldığı METEKSAN'da bilirkişi heyeti inceleme yapıyor. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan'ın talimatı doğrultusunda, bilirkişiler YGS soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının basıldığı METEKSAN'a gitti. Bilirkişiler burada yaklaşık 1 milyon 700 bin adayın soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına ilişkin veri tabanı üzerinde inceleme yapacak. Bilirkişilerin pazar akşamı ya da pazartesi sabahına kadar incelemelerde bulunacakları öğrenildi.