Metehan Demir, CNN Türk'e hazırlıksız çıkınca...

T24 / Medya Analiz

CNN Türk'ün sabah kuşağındaki Haber Toplantısı ne kadar reyting alıyor bilmiyoruz, ancak gazetecilerin dikkatle takip ettiğinden eminiz.

Haber Toplantısı'nın bu sabahki konuğu, Genelkurmay Başkanlığı'nın açığa alınan amiral ve generallerle ilgili olarak yaptığı 21 maddelik açıklamayı yorumlamak üzere, Hürriyet Ankara Temsilcisi Metehan Demir'di.

Haber Toplantısı'nı yöneten Yavuz Oğhan, Demir'e, söz konusu amiral ile iki generalin açığa alındıkları göreve sivil otoritenin onayı alınarak mı getirildikleri sorusuna kesin bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi.

Bu cevaba şaşırdığını tahmin ettiğimiz Oğhan, Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında bu konuda bir şeyler olduğunu belirterek araya girdi. Ancak Genelkurmay Başkanlığı açıklamasını dikkatle okumadığı anlaşılan Metehan Demir, “Kapalı kapılar ardından olan bitenleri çözmenin mümkün olmadığı” gibi şeyler söyledi.

Demir'in direnişi üzerine bu kez CNN Türk'ün Ankara Haber Müdürü Hande Fırat devreye girerek, Genelkurmay açıklamasında, söz konusu amiral ile iki generalin “vekâleten” atandıkları göreve “onay makamının onayı alınarak getirildiğinin” duyurulduğunu hatırlattı.

Genelkurmay, açıklamasında, “onay makamının onayını aldık” dediğine göre kendisinden ya da silsilede altında buluan bir makamdan söz etmiyor, açıkça sivil otoriteyi işaret ediyordu.

Demir'in atladığı, Genelkurmay açıklamasının 4. ve 5. maddelerini hatırlayalım:

“4. Onaya sunulan Terfi ve Atama kararnamelerinin imzalanmaması, diğer yükselme ve görevde uzatılma durumundaki personelin işlemini engellediği ve bu durumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta sistemini ciddi olarak etkileyeceği dikkate alınarak; bir olumsuz duruma meydan vermemek amacıyla yeni Terfi ve Atama Kararnameleri hazırlanarak; üst rütbeye yükselmeleri uygun görülmeyen personelin, bulundukları rütbeleriyle yeni görevlere vekaleten atanmaları teklif edilmiştir.

5. Bu Terfi ve ilgili Atama Kararnameleri onay makamları tarafından uygun görülerek onaylanmıştır.”

21 maddeyi okumak zor gelmiş olabilir, ama misal Milliyet'in Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın bir önceki akşam NTV ana haber bülteninde Can Dündar'a birkaç dakikada yaptığı analiz dinlense yeterli olabilirdi. Zira Bila, “onay makamı”nın sivil otorite olduğunu, doğal olarak hiçbir kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde vurgulamıştı.

Yüksek Askeri Şûra kararları için onay makamının, hükümet üyelerinin oluru alındıktan sonra “Cumhurbaşkanı” olduğunu elbette Demir de bilir. Demir'i zor durumda bırakan, bu bilgiye sahip olmaması değil, dikkatle okumadığı önemli bir açıklamayı ekranda yorumlamaya cesaret edebilmesi.

Her neyse, Hande Fırat'ın tafsilatlı düzeltmesinin ardından Metehan Demir Ankara'daki satranç matranç hamleleri gibi cilalarla sıvama yapıyordu ki, biz T24'te CNN Türk'ü zapladık...