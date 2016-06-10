T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mete Tunçay’a eserleriyle saygı toplantısı

Toplantı 15 Haziran Çarşamba, saat 18.00'de Tarih Vakfı'nda yapılacak

10 Haziran 2016 20:08

Türkiye’nin sosyal bilimler ve tarih alanındaki önemli isimlerden Mete Tunçay’a kuruluşuna öncülük ettiği Tarih Vakfı tarafından saygı toplantısı düzenleniyor. Vakıf, Tunçay’ın 80. yaş gününü Zafer Toprak, Erden Akbulut, Tanıl Bora, Fatmagül Berktay, Murat Koral Türk’ün konuşmlarıyla düzenlediği bir toplantıda kutlayacak. Toplantı 15 Haziran’da düzenlenecek.

Konuşmacılar: 

Zafer Toprak

“Tek Parti Yönetiminin Kurulması”

Erden Akbulut

“Türkiye’de Sol Akımlar – Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler”

Tanıl Bora

“Sosyalist Siyasal Düşünceler Tarihi” ve Çevirmenlik

Fatmagül Berktay

“Batıda Siyasal Düşünceler”

Murat Koraltürk

“Tarih ve Toplum” ve “Toplumsal Tarih” Dergileri

Mehmet Alkan (Moderatör)

Bilineceği Bilmek

Tarih: 15 Haziran 2016 Çarşamba

Saat: 18:00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 

ETİKETLER

Mete TunçaytoplantısaygıTarih Vakfı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24