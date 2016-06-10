Mete Tunçay’a eserleriyle saygı toplantısı

Türkiye’nin sosyal bilimler ve tarih alanındaki önemli isimlerden Mete Tunçay’a kuruluşuna öncülük ettiği Tarih Vakfı tarafından saygı toplantısı düzenleniyor. Vakıf, Tunçay’ın 80. yaş gününü Zafer Toprak, Erden Akbulut, Tanıl Bora, Fatmagül Berktay, Murat Koral Türk’ün konuşmlarıyla düzenlediği bir toplantıda kutlayacak. Toplantı 15 Haziran’da düzenlenecek.

Konuşmacılar:

Zafer Toprak

“Tek Parti Yönetiminin Kurulması”

Erden Akbulut

“Türkiye’de Sol Akımlar – Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler”

Tanıl Bora

“Sosyalist Siyasal Düşünceler Tarihi” ve Çevirmenlik

Fatmagül Berktay

“Batıda Siyasal Düşünceler”

Murat Koraltürk

“Tarih ve Toplum” ve “Toplumsal Tarih” Dergileri

Mehmet Alkan (Moderatör)

Bilineceği Bilmek

Tarih: 15 Haziran 2016 Çarşamba

Saat: 18:00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)