Metaverse'te "elle taciz" nedeniyle soruşturma açıldı

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın Metaverse için hazırladığı Horizon Worlds adlı sanal dünyada cinsel saldırı vakası meydana geldi.

Horizon Worlds'ün beta sürümünde yer alan ve adı açıklanmayan bir kadın, 26 Kasım'da tacize uğradığını söyledi. Meta'nın sahibi olduğu sanal gerçeklik (virtual reality-VR) şirketi Oculus'ın ürettiği Quest gözlükleriyle erişilebilen Horizon Worlds, kullanıcılarla 2019'da kapalı beta sürümüyle buluşmuştu.

Kapalı betaya katılan bir kadın, uğradığı tacizi Facebook'taki Horizon Worlds grubunda şöyle anlattı:

"Normal internette cinsel tacizin şakası yok. Ancak VR'da olmak, olayı daha yoğun hale getiriyor. Dün sadece elle tacize uğramadım. Bu davranışı destekleyenler de vardı. Yaşananlar, beni Plaza'da (kullanıcıların oluşturduğu dünyalara ve oyunlara girmek için kullanılan toplanma yeri) yalnız hissettirdi."

Independent Türkçe'nin haberine göre Meta paylaşımın ardından bir iç soruşturma başlattı. Soruşturmada, kullanıcının tacizi önlemek için tasarlanan bir güvenlik özelliğini etkinleştirmediği sonucuna varıldı.

"Kesinlikle talihsizlik"

Meta'da Horizon Worlds başkan yardımcısı koltuğunda oturan Vivek Sharma, olayı "kesinlikle talihsizlik" olarak niteledi. Sharma, yaşananların Safe Zone (Güvenli Bölge) adlı özelliği "kolay ve erişilebilir" hale getirmeye yarayacağını söyledi.

Safe Zone platformda kendisini tehlikede hissedenlerin, diğer kullanıcılarla etkileşime geçmesini engelliyor.

Meta sözcüsü Kristina Milian da bu tür özelliklerin nasıl kullanıldığını anlamak ve kullanıcıların sorunlarını kolay bir şekilde bildirmesini sağlamak için platformu geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Konu hakkında konuşan uzmanlar, sanal dünyadaki tacizin normalden hiçbir farkı olmadığını söyledi. Çevrimiçi taciz üzerine çalışan akademisyen Kahterine Cross'a göre sanal dünyalar, insanların fiziksel bir alanda olduğunu ve bedensel aktivitelerin üç boyutlu bir ortamda gerçekleştiğini düşünmesini sağlamak için geliştiriliyor. Cross, bu yüzden platformlarda yaşanan tacizlerin epey tehlikeli olduğuna inanıyor.

Cross ayrıca Safe Zone özelliğinin yeterli olmadığını düşünüyor:

"Şirketlerin çevrimiçi ortamdaki istismarla ilgili çözümü, kullanıcılara dışarıdan destek vermek"

"Şirketlerin çevrimiçi ortamdaki istismarla ilgili çözümü, kullanıcılara dışarıdan destek vermek ve 'İşte size, kendi başınızın çaresine bakma gücü veriyoruz' demek."

Meta sözcüsü Milian ise sunulan özellikleri kullanmamanın kullanıcı hatası olmadığını ve platformu geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.