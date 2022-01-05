Metaverse'de sanal arsa satışları artıyor: Metrekaresi 4 bin dolar!

Metaverse sanal evreninde arsa satışları artarken, platformda ikinci el piyasası bile oluştu. Metaverse’de 15 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye’de de 30 bin arsa satıldı. Platformlarda arsaların metrekaresi 4 bin dolardan başlıyor. İstiklal ve Moda en çok rağbet gören yerler. Uzmanlar, yasal bir düzenleme olmadığı için mağduriyetlere karşı uyarıyor.

Türkiye’de 30 bin, İstanbul’da 15 bin parsel satıldı. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar çoktan tükendi. Çok sayıda arsa satışı yapan platform olsa da en yaygınları Decentraland, Sandbox, Axie ınfınıty, OVR ve Nextearth.

Arsa alış satışları kripto paralarla yapılıyor. Aynı arsanın her ayrı platformda ayrı bir sahibi olabiliyor. Bu arsaların değeri, platformların popülerliğine göre değişkenlik gösteriyor.

Decentraland gerçek haritayı parselleyerek satış yapıyor. Çizimlerin kaliteli olduğu ve birçok oyun faaliyeti bulunduğu için platform diğer uygulamalara göre daha fazla tercih ediliyor. Arsaların metrekare fiyatı 4 bin dolar olarak satışa sunuluyor.

4 parselden oluşan arsa 500 bin dolar, işlek olan bir yerde arsa fiyatları ise 5 milyon dolara kadar satılabiliyor. Bu platformda ikinci el satışları da başladı. Örneğin 27 Ocak’ta 2 milyon dolara arsa satın alan kişi, arsayı 5 milyon dolara satışa sundu. Platform aynı zamanda 9 milyar dolarlık bir kripto para varlığına sahip.

Fiyatlar platforma göre değişiyor

İlgi gören bir diğer platform ise Sandbox. Bu platform ise gerçek harita değil kendi oluşturduğu harita üzerinden arsa satıyor. Daha çok oyun şirketleri ve oyun tutkunları tarafından tercih edilen platformda, satış yapılan yerlere göre fiyatlar değişiyor.

1 parselin fiyatı 12 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında değişiyor. Ünlü ayakkabı firmaları, popüler oyun siteleri de arsa aldı. Oyun sektöründe sanal projelerden bir diğeri de Axie Infinity, blokzinciri tabanlı savaş oyunu. Karakter satın alarak oyuna giriş yapılıyor.

Oyun 3 karakterle oynanıyor. Ve bu 3 karakter toplam 150 dolara satılıyor. Burada arsalar 13 bin dolara satılıyor. Bu zamana kadar da 2,5 milyon dolar değerinde arsa satışı gerçekleşti.