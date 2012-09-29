Metan gazı zehirledi: 1 işçi öldü

Erzurum'da göçük altında kalarak metan gazından zehirlenen 4 işçiden biri hayatını kaybederken 3 işçi sağ olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için kanala giren 3 sivil savunma personeli de zehirlendi.

Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Çaykara caddesi üzerinde meydana geldi.

Bir iş merkezinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede göçük oluştu.

Göçük altında kalan ve metan gazından etkilenen 4 işçi uzun uğraşlar sonucu toprak altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden Ömer Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı olarak çıkartılan 3 işcinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken kurtarma çalışmalarına katılan 3 sivil savunma personeli de zehirlendi.

Tedavi altına alınan ve durumu ağır olan 2 işçiden 1'i Ankara'ya, diğeri ise Trabzon'a sevk

edildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdiler.