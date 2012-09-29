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Yaşam

Metan gazı zehirledi: 1 işçi öldü

Erzurum'da metan gazı işçileri ve savunma personelini zehirledi. Gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybetti

29 Eylül 2012 16:52

Erzurum'da göçük altında kalarak metan gazından zehirlenen 4 işçiden biri hayatını kaybederken 3 işçi sağ olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için kanala giren 3 sivil savunma personeli de zehirlendi.

Olay dün  akşam saat 23.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Çaykara caddesi üzerinde meydana geldi.

Bir iş merkezinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede  göçük oluştu.

Göçük altında kalan ve metan gazından etkilenen 4 işçi uzun uğraşlar sonucu toprak altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden Ömer Keleş  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı olarak çıkartılan 3 işcinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken kurtarma çalışmalarına katılan 3 sivil savunma personeli de zehirlendi.

Tedavi altına alınan ve durumu ağır olan 2 işçiden 1'i Ankara'ya, diğeri ise Trabzon'a sevk
edildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdiler.

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