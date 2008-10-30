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Çevre

Metan arttıkça ısınıyoruz!

Güçlü bir sera gazı olarak bilinen metanın atmosferdeki miktarının geçen yıl hızla arttığı belirlendi. Hem güney hem de kuzey yarımkürede ölçüm yapıl

30 Ekim 2008 02:00

Güçlü bir sera gazı olarak bilinen metanın atmosferdeki miktarının geçen yıl hızla arttığı belirlendi. Hem güney hem de kuzey yarımkürede ölçüm yapılan bütün noktalarda, karbondioksitten 25 kat daha etkili bir sera gazı olan metanın arttığı tespit edildi.

Geophysical Research Letters'da yayımlanan makalede, bilim adamları, küresel ısınmaya yol açan bu gazdaki çarpıcı artışın nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti. Massachusetts Institute of Technology'den Matthew Rigby, elde edilen sonuçların büyük bir sürpriz olduğunu bildirdi.

Atmosferdeki metan gazı miktarı, sanayi devriminden itibaren yaklaşık 2 katına çıktı. Ancak son on yıllarda bu gazın artış miktarı istikrarlı bir düzeyde kalıyordu. 2007'deki hızlı artışın kısa dönemli bir olağandışılık mı yoksa kalıcı mı olduğu da henüz bilinmiyor.

Atmosferde sanayi devrimi öncesinde yaklaşık 1 milyarda 700 metan molekülü bulunuyordu. Ancak bu miktar 20'inci yüzyılda 1773 moleküle çıktı. Molekül miktarı 2007 yılında ise hızla, 1 milyarda 10 adet daha arttı.

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