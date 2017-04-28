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Kültür-Sanat

Metallica'dan ekipmanları çalınan gruba jest

"Turneye çıkmak bir müzik grubunu hırsızların hedefi haline getiriyor"

28 Nisan 2017 17:43

Metallica'nın tribute grubu "Blistered Earth"ün ekipmanları çalındı. Metallica, gruba yeni ekipmanlar hediye etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Metallica’nın Washington çıkışlı tribute grubu “Blistered Earth”ün müzik ekipmanları çalındı.

Grubun ABD’deki Oregon eyaletinde verdiği konserden sonra gitar, pedal ve davul gibi enstrümanlarının bulunduğu karavanları yağmalandı. Grup üyelerinin durumu resmi Facebook sayfasından açıklamasının üzerine Metallica, yeni müzik ekipmanlarını gruba hediye etti. Blistered Earth’ün davulcusu Shawn Murphy, “Metallica’dan böyle bir jestin gelmesi çok güzel. Turneye çıkmak bir müzik grubunu hırsızların hedefi haline getiriyor: Yabancı bir şehirde bir yabancı durumunda kalıyorsunuz” dedi.

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