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Bilim / Teknoloji

Metallica yeni albümünü oyunla dağıtacak

Ünlü metal grubu Metallica, yeni albümünü dağıtmak için alışılmadık bir yol deneyecek

16 Temmuz 2008 03:00

Arasının dijital müzik pek de hoş olmadığı bilinen gruplardan Metallica, akıntıya karşı kürek çekmek yerine bu kez rüzgarı arkasına almayı deniyor. Grubun yeni albümü “Death Magnetic” Guitar Hero oyununun yeni sürümüyle birlikte ücretsiz olarak indirilebilecek.

Microsoft’un oyun fuarı E3’de ilk kez tanıttığı Guitar Hero 3 ve daha sonra çıkması beklenen Guitar Hero World Tour oyunlarını satın alan oyuncular Metallica’nın yeni albümünü de ücretsiz olarak indirip oyun içinde dinleyebilecekler. Oyunların ve albümün ne zaman piyasada olacağı ise henüz açıklanmış değil.

Ünlü MP3 paylaşım servisi Napster’a açtığı davalarla uzun süre gündemden düşmeyen Metallica, dijital müzik paylaşımına muhalif sanatçılar arasında başı çekiyor.

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