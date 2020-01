Metallica film oluyor

Heavy metal müziğin efsane ismi Metallica'nın öyküsü beyaz perdeye geliyor.

Kurmaca ile belgeselin iç içe geçtiği filmde grubun canlı performanslarının yanı sıra, ‘Trip’ adlı gencin maceralarına yer veriliyor.

Yönetmenliğini Nimrod Antal'ın üstlendiği filmde grup, ‘For Whom The Bell Tolls’ ve ‘Master Of Puppets’ gibi 16 ünlü şarkısını seslendiriyor.

‘Through The Never’, ABD'de 27 Eylül'de sinemalarda olacak. Film daha sonra soundtrack olarak piyasaya sürülecek.

Metallica'nın öyküsü daha önce de 2004 yapımı ‘Metallica: Some Kind Of Monster’ belgeseline konu olmuştu.