Metalist'te yabancı bolluğu



Avrupa Kupaları'nda bugüne dek 6 maç oynarken, 1 galibiyet, 3 de yenilgi alan Beşiktaş'ın yarınki rakibi Metalist’in kadrosunda 10 yabancı oyuncu bulunuyor.





Beşiktaş'ın UEFA Kupası 1. tur ilk maçında yarın karşı karşıya geleceği Ukrayna'nın Metalist takımı, Avrupa'da tecrübesizliği ile dikkat çekiyor.



Avrupa kupalarında bugüne dek sadece 6 maç oynayan Metalist, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, 7 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.



Kupaya 1. turdan dahil olan Ukrayna ekibi, kendi liginde ise bu sezon yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 12 puan topladı. Ligde 10 gol atıp, 6 gol yiyen Metalist, 16 takımlı ligde 4. sırada yer alıyor.



1925 yılında kurulan ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992 yılından itibaren Ukrayna Ligi'nde mücadele eden Metalist, geçen sezon ligi 3. sırada bitirmişti.



Teknik direktörlüğünü Myron Markevich'in yaptığı Ukrayna ekibi, sahasındaki maçlarını ise 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak statlardan biri olan 43 bin kişi kapasiteli Metalist Stadı'nda yapıyor.



Metalist, kadrosunda 2'şer Brezilyalı, Fildişi Sahilleri ve Sırp, 1'er Polonya, Arjantin, Senegal ve Moldova'dan olmak üzere toplam 10 yabancı oyuncu bulunduruyor.



Ukrayna ekibi geçen sezon ligde gol kralı olan Marko Devic'i de kadrosunda tutma başarısı gösterdi.



Metalist'in kadrosundaki oyuncular şöyle:







Kaleciler: Igor Bazhan, Olexandr Goryainov, Denys Sidorenko



Defans: Andriy Konyushenko, Yevgen Selin, Olexandr Babych, Seweryn Daniel Gancarczyk (Polonya), Milan Obradovic (Sırbistan), Papa Gueye (Senegal), Vitaliy Bordiyan (Moldova), Sergiy Kostyuk, Oleksiy Kurilov, Jonatan Maidana (Arjantin)



Orta Saha: Sergiy Valyaev, Edmar de Lacerda Aparecida (Brezilya), Valentin Slyusar, Olexandr Trisovic (Sırbistan), Sergiy Barilko, Anton Postupalenko, Roman Svetlichniy, Olexandr Rykun, Roman Butenko, Abdulaye Djire (Fildişi Sahilleri), Marko Devic



Forvet: Sergiy Davydov, Andriy Koval, Ruslan Fomin, Venance Zeze (Fildişi Sahilleri), Anatoliy Didenko, Avelino Coelho Jackson (Brezilya).

