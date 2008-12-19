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Spor

Metalist liderliği aldı

Metalist Kharkiv, deplasmanda Benfica'yı 1-0 yenerek Galatasaray'ın önünde grubu ilk sırada tamamladı.

19 Aralık 2008 02:00


UEFA Kupası B Grubu'nda Metalist Kharkiv, deplasmanda Benfica'yı 1-0 yenerek Galatasaray'ın önünde grubu ilk sırada tamamladı.

UEFA Kupası'nda grup karşılaşmaları 4 grupta oynanan 8 karşılaşmayla noktalandı.

Son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından bir üst tura yükselen takımlar belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı B Grubu'nda son haftaya 7 puanla sarı-kırmızılıların ardından ikinci sırada giren Metalist Kharkiv, Portekiz ekibi Benfica'yı 85. dakikada bulduğu golle deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 10 çıkarttı ve grubu ilk sırada bitirdi.

Galatasaray B Grubu'nu ikinci sırada noktalayarak bir üst tura çıkarken, Hertha Berlin'i 4-0 gibi net bir skorla geçen Olympiakos da 6 puanla üçüncü olarak tur vizesi aldı.

A Grubu'nda tur atlamayı daha önce garantileyen Manchester City, deplasmanda Racing Santander'e 3-1 yenilmesine rağmen 7 puanla grubunu ilk sırada bitirdi.

Paris Saint-Germain'e 4-0 mağlup olan Twente 6 puanla 2. olurken, Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Racing Santander ile aynı puanda olmasına rağmen averajla 3. olarak bir üst tura adını yazdırdı.

C Grubu'nda Stuttgart'a deplasmanda 3-0 yenilmekten kurtulamayan Standard Liege 9 puanla grubu ilk sırada bitirerek tur atlarken, 7 puanı bulunan iki takımdan Stuttgart averajla ikinci, Sampdoria da üçüncü oldu ve bir üst tura yükseldi.

D Grubu'nda Nijmegen'i deplasmanda 2-0'lık sonuçla geçen Udinese, 9 puanla grubu zirvede noktalayarak tur vizesi aldı. Spartak Moskova ile sahasında 2-2 berabere kalan Tottenham Hotspur 7 puanla ikinci, Nijmegen ise 6 puanla üçüncü sırada yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.

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