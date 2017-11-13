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"Metal yorgunu" deniyordu; AKP'nin Meclis Başkanı adayı yeniden İsmail Kahraman oldu

Kahraman'la birlikte 4 parti de adayını açıklamış oldu

13 Kasım 2017 14:27

'Metal yorgunu' eleştirileri getirilen Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AKP'nin yeniden Meclis Başkanı Adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından belediye AKP'lilere yönelik olarak "Metal yorgunluğu" eleştirisi yapılmış çok sayıda partili ile 6 büyükşehir belediye başkanı istifa etmişti. Kahraman'ın da "metal yorgunu" olduğu iddiaları kulislerde öne çıkmıştı. 

Meclis Başkanlığı seçimi için adayların başvuru süreci dün itibarıyla başladı. MHP'nin adayı da dün İstanbul Milletvekili Celal Adan olarak açıklandı. CHP ve HDP'nin adayları da daha önce açıklanmış, CHP'den Zekeriya Temizel, HDP'den Selma Irmak aday olarak öne çıkmıştı. 

Seçim ne zaman?

TBMM Başkanlığı için aday olmak isteyenler 5 gün boyunca başvuru yapabilecek. 17-21 Kasım tarihleri arasında seçim yapılacak.

Nasıl seçilecek?

1. Tur: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

2. Tur: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

3. Tur: 276 oy (Salt çoğunluk aranır)

4. Tur: 3. turda en çok oyu alan 2 aday yarışır.

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