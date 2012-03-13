Metal kalça protezleri daha riskli

T24 - İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, tamamen metalden yapılan kalça protezlerinin, porselen ve plastik protezlere kıyasla daha erken bozulduğunu ortaya koydu.

Modern tıbbın en büyük başarılarından biri kabul edilen kalça protetezi hastalara tekrar hareket kabiliyeti kazandırırken ağrıları ortadan kaldırıyor.

Fakat tüm kalça protezlerinde, eklem yerlerinde gevşeme, kayma ve aşınma gibi sorunların yaşanması riski var.

Kalça protezleri tamamen metal, tamamen porselen ve plastik üzerine metalden yapılıyor.

Sonuçları tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırma kapsamında İngiltere'deki 402,051 protez ameliyatının sonucu incelendi.

Buna göre metal üzerine metal olan kalça protezlerinin yüzde 6,2'si beş yılda bozuldu. Plastik üzerine metal protezlerin yüzde 1,7'si, seramik üzerine seramik protezlerin de yüzde 2,3'ü sorun çıkardı.

Uzmanlar bu nedenle, doktorların metal kalça protezi kullanmamasını öneriyor.

İngiltere'de iki hafta önce tıbbi malzemelerle ilgili düzenleme kurumu, tamamen metal protezli hastaların yılda bir kez kan testi yaptırması tavsiyesinde bulunmuştu.

Kopan minik metal parçalarının kana karışması riskinden söz edilmiş, bunun kas ve kemiklerin yanı sıra sinir dokularına zarar verebileceği belirtilmişti.