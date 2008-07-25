Metal fırtınası!

Dünyanın tanınmış metal müzik gruplarından Metallica, Ali Sami Yen Stadı’nda konser verdi.



İstanbul’da 1993 yılında İnönü Stadı’nda 48 bin, 1999 yılında Ali Sami Yen Stadı’nda 46 bin 500 hayranıyla buluşan Metallica grubu, dün akşam üçüncü stat konseriyle Türk seyircisinin karşısına çıktı.



Konser öncesinde stat önünde uzun kuyruklar oluşturan Metallica hayranlarının, grubun fotoğraflarının yer aldığı tişörtler giydiği gözlendi.



"Akbank exi26" sponsorluğunda, Purple Concerts ve EPD Organizasyon işbirliğinde gerçekleşen konser öncesinde, sahneye Türk heavy metal grubu Pentagram, Radyo Eksen DJ’leri, Sword ve Down grupları çıkarak rock şarkılarıyla seyircileri coşturdu.



Ön grupların ardından Metallica grubu sahneye çıkarak, albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.



Bu arada, konser için sahne ses sistemlerinin Almanya’dan getirildiği, organizasyon için 300 kişilik bir grubun hazırlık yaptığı öğrenildi.



Dünyada bugüne kadar 120 milyondan fazla albüm sattığı bildirilen grup, en popüler kült gruplardan biri olarak tanımlanıyor.